На стенде Челябинской области на «Иннопроме» будут работать представители 16 предприятий

На коллективном стенде Челябинской области на выставке «Иннопром-2023» свои проекты представят 16 предприятий региона. Среди них компании машиностроительной отрасли и занятые высокотехнологичными инновационными разработками. Об этом сообщают в министерстве промышленности региона.

Завод «Ю.М.Э.К.» представит на выставке стеклянный линейный подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования, а также штырьевой и подвесной изоляторы. Научно-технический центр «Приводная техника» презентует жидкотопливную блочную горелку для распыления жидкого топлива и низковольтные асинхронные электродвигатели.

Завод «СпецАгрегат» привезет на «Иннопром» аэродромную технику нового поколения, аналогов которой еще нет в России. Это подметально-продувочная машина для уборки аэродромного полотна, созданная совместно с ЮУрГУ и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом. Челябинский завод электрооборудования представит источник бесперебойного питания промышленного типа из новой линейки Avion MD мощностью 10 кВт.

Промышленная выставка «Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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