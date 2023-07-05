В подсветку собора Мышкина и сельских храмов вложат 79 млн рублей

В Ярославской области будет выполнена архитектурно-художественная подсветка Успенского собора в Мышкине и еще 10 зданий и церквей. Проекты двух государственных контрактов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсветка собора в Мышкине

Фото: ЕИС «Закупки» Подсветка собора в Мышкине

Фото: ЕИС «Закупки»

Начальная цена двух контрактов на подсветку оставляет 78,99 млн руб. Планируется выполнить подсветку Успенского собора в Мышкине, часовни Николая Чудотворца в селе Диево-Городище, церквей Смоленской иконы Божией Матери (с. Середа), Петра и Павла (пос. Петровское), Богоявления (с. Новый Некоуз), Рождества Пресвятой Богородицы (пос. Некрасовское), Иоакима и Анны (с. Лучинское), а также звонницы в Пречистом, хозяйственной постройки при храме Зосимы и Савватия в Ярославле, дома культуры в Брейтово, дома купца Лобанова в Любиме.

Срок исполнения работ по одному контракту — до 8 сентября, по второму — до 30 сентября 2023 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в Ярославской области в текущем году уже реализуются два контракта на подсветку стоимостью более 286 млн руб. Работы выполняет филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго».

Андрей Иванов