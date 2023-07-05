В Таганроге вечерем 4 июня произошел сильный пожар в гараже на Мариупольском шоссе

В Таганроге вечером 4 июня произошел взрыв и пожар в гараже по адресу Мариупольское шоссе,39. Пострадал один мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:29. Площадь пожара в результате возгорания постройке 10 на 10 м. составила 100 кв. м.

«Произошла разгерметизация газового балона в легковом авто марки Хендай»,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огонь был локализован в 17:52 и полностью потушен в 20:30. В ликвидации были задействованы шесть единиц техники, 18 человек.

Анастасия Назарова