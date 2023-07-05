Бизнесмены России обвинили предпринимателя в Ижевске в мошенничестве с кофейными аппаратами

Предприниматели из России готовят исковые заявления против бизнесмена из столицы Удмуртии, который взял предоплату за кофейные аппараты и не выполнил обязательств. Как пишет «РЕН ТВ», предприниматель пользовался доверием пострадавших и обещал большую прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, за 299 тыс. руб. мужчина обещал доставить, смонтировать и запустить кофейный аппарат. Сроки выполнения работ — 45 дней, а также полная предоплата. При этом деньги следовало переводить на его личную карту.

Однако сразу после перевода средств предприниматель прекращал отвечать на телефонные звонки, а в ответ на сообщения писал оскорбления.

По данным телеканала, в целом по России от действий бизнесмена пострадало больше 10 человек. Пострадавших подкупало собственное производство и офис, а также сжатые сроки работы.

В свою очередь бизнесмен, против которого выстроились обвинения, мошенничества не подтверждает. По его словам, все клиенты попадают в просрочку из-за образования кассового разрыва. Клиентов предупредили, что в настоящее время возможности отправить оборудование нет, однако от обязательств бизнесмен не отказывается.