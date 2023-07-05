Объем платных услуг населению в Челябинской области в январе-мае вырос на 1,5%

По итогам первых пяти месяцев 2023 года населению Челябинской области были оказаны платные услуги на общую сумму 105,9 млрд руб., что на 1,5% превышает в сопоставимых ценах уровень аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщают в Челябинскстате.

В ведомстве уточняют, что по сравнению с январем-маем 2022 года существенно выросли объемы туристских услуг (+68,7%), электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий (+30,2%), услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (21,3%).

В структуре объема услуг, как и ранее, лидирующие позиции занимали коммунальные (30%), бытовые (14,2%) и телекоммуникационные (11,5).