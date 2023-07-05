«Конгресс-холл Торатау» заказывает ремонт теплохода «Арслан Мубаряков»

ГБУ «Конгресс-холл Торатау» (учредителем является Управление делами главы Башкирии) объявило два аукциона по выполнению капитального ремонта теплохода «Арслан Мубаряков» общей начальной стоимостью 4,5 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчики должны, в частности, провести испытание двигателей на соответствие предельно допустимым значениям выбросов вредных веществ, проверить оборудование, покрасить днище и борт судна, отреставрировать гребной вал, выправить лопасти гребного винта, покрасить отсеки питьевой воды и провизии. В аукционной документации сообщается, что теплоход находится в Кузнецовском Затоне.

Работы необходимо выполнить в течение 25 дней с даты заключения контракта.

В 2020 году Башкирская государственная госфилармония также заказывала работы по обновлению «Арслана Мубарякова», на что было выделено 15 млн руб. В стоимость контракта была включена покраска корпуса судна, отделочные работы, установка новой сантехники, потолков, поручней, полов, замена окон, дверей и мебели, установка музыкального, светосценического оборудования и мультимедиа.

Прогулочный теплоход «Арслан Мубаряков», по информации открытых источников, был построен в декабре 1989 года на Московском судостроительном и судоремонтном заводе. Вмещает 102 пассажира и двух членов экипажа.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте