В Челябинске начальнице почты дали пять лет колонии за хищение 7 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 51-летней начальнице почтового отделения, обвиняемой в присвоении более 7 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, а также с материальной ответственностью в органах власти или бюджетных учреждениях в течении двух лет, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что начальница отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, похитила 7,17 млн руб. Ранее она уже была судима на аналогичные преступления, но суммы похищенного были меньше, а сроки условными. Челябинку взял по стражу в зале суда.

В рамках уголовного процесса суд удовлетворил исковые требования АО «Почта России» о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

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