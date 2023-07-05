Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу в 2024 году. Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pablo Morano / Reuters Фото: Pablo Morano / Reuters

«Это тренер, который ставит игру, похожую на ту, что ставит специалист, который возглавит команду после Кубка Америки,— Анчелотти. У него почти такой же игровой стиль»,— сказал господин Родригез (цитата по CNN Brasil).

Главным тренером до начала контракта Анчелотти станет бразилец Фернандо Динис. Он будет совмещать работу в сборной и бразильском клубе «Флуминенсе». Сейчас сборную тренирует Рамон Менезес Убнер.

Контракт Карло Анчелотти с футбольным клубом «Реал» действует до лета 2024 года. Ранее Анчелотти был главным тренером «Пармы», «Ювентуса», «Милана», «Наполи» и многих других клубов. Под его руководством «Реал» и «Милан» по два раза выигрывали в Лиге чемпионов. Он единственный тренер с подобным достижением.

Олеся Павленко