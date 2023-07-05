Зарплаты выпускников юрфака КубГУ за год выросли на 2%

Средняя заработная плата выпускников юридического факультета Кубанского государственного университета, окончивших вуз в 2017–2022 годах, за год увеличилась на 2,6% (+2 тыс. руб.) и составила 77 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба юридического факультета КубГУ Фото: пресс-служба юридического факультета КубГУ

В крае остались работать 71% выпускников учебного заведения.

КубГУ занял 16-е место в рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников-юристов (-1 позиция за год). На первой строчке — МГИМО (170 тыс. руб., +13%). Далее следуют МГУ имени Ломоносова (150 тыс. руб.) и Санкт-Петербургский государственный университет (140 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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