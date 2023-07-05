УК «А класс капитал» приобрела право аренды участка в Новосибирске

Московское ООО УК «А класс капитал» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «ПНК Девелопмент» получило право аренды земельного участка в Октябрьском районе Новосибирска. Это стало известно по итогам торгов по продаже имущества обанкроченного ООО «Вечное здоровье».

Торги прошли в рамках процедуры банкротства «Вечного здоровья». Площадь участка составляет 1,5 га. Лот был выставлен за 24,9 млн руб. ООО оказалось единственным участником, подавшим заявку с предложением 25 млн руб.

В отчете об оценке, подготовленном для проведения торгов, указывается, что участок в настоящее время не используется и не занят объектами недвижимости. Право аренды, согласно этому документу, является бессрочным.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО УК «А класс капитал» являются Татьяна Семесь и Дмитрий Пилевин. До февраля 2022 года единственным учредителем был указан Андрей Шарков.

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Валерий Лавский