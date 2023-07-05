Управление по информационной политике создали в Удмуртии

В Удмуртии создали управление по информационной политике администрации главы и правительства региона. Соответствующий указ, подписанный руководителем республики Александром Бречаловым, размещен на официальном сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отметим, что управление будет состояться из 10 штатных единиц, в том числе аналитического отдела, техников, консультантов и руководителей.

Согласно документу, основными задачами управления станет участие в формировании и реализации политики информационной открытости исполнительных органов и органов местного самоуправления, а также разработкой стратегии сопровождения общественно значимых решений и событий.