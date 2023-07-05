Дилерский центр «МБ-Савино» сменит владельца

С 17 июля продажу и сервисное обслуживание автомобилей марки Mercedes-Benz в дилерском центре «МБ-Савино» на шоссе Космонавтов, 413а, будет осуществлять ООО «Ливерпуль». Соответствующие информационные письма от ООО «Зостмайер Автомобили», которое в настоящее время управляет салоном, стали публиковать клиенты дилерского центра в социальных сетях. В сообщении «Зостмайер Автомобили» уточняется, что к компании «Ливерпуль» перейдет все имущество, а также команда «МБ-Савино». Все гарантийные условия будут сохранены.

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ООО «Зостмайер Автомобили» было учреждено в Перми в 1997 году. Учредителями компании являются предприниматели из Германии Яна Зостмайер (45% в уставном капитале), Мари-Кристин Зотта (35%) и Хольгер Вернер (19,9%). По данным Kartoteka.ru, выручка ООО по итогам 2022 года составила 370,9 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Выручка в 2022 году — 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 177,4 млн руб. Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и коммерческий директор Иван Шакиров. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон.

В марте этого года стало известно, что к ООО «Ливерпуль» перешел другой актив немецких бизнесменов в Прикамье — компания арендовала подконтрольный им салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма. Как сообщали источники, предполагалось, что в дальнейшем «Ливерпуль» выкупит автосалон.

Отметим, весной 2022 года на фоне спецоперации РФ на Украине компания Mercedes-Benz, как и ряд других крупных зарубежных автоконцернов, прекратила поставки автомобилей в Россию, а осенью продала свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру марки ГК «Автодом».