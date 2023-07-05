В Челябинской области почти в два раза снизилась конкуренция за рабочие места

Уровень конкуренции за рабочие места в Челябинской области снизился почти в два раза за год. В июне на одну вакансию приходилось более двух резюме, годом ранее было почти четыре, сообщает HeadHunter.

Существующий уровень конкуренции в Челябинской области свидетельствует о глубоком дефиците соискателей на рынке труда. В среднем по России на одну вакансию приходится три резюме, по Уральскому федеральному округу – 2,5.

В Челябинской области наибольший дефицит соискателей – не более двух соискателей на вакансию, наблюдается в таких сферах как «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» и «Строительство, недвижимость», «Производство, сервисное обслуживание», «Розничная торговля», «Сельское хозяйство», «Продажи, обслуживание клиентов», «Добыча сырья» и «Транспорт, логистика, перевозки».

Профицит кадров в июне был зарегистрирован лишь в четырех профессиональных сферах: «Высший и средний менеджмент» и «Маркетинг, реклама, PR» (по девять резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (почти 11) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (14).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте