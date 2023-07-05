Суд в Красноярске приговорил к 17 годам колонии девушку, обвиняемую в стрельбе в детском саду

Красноярский краевой суд назначил 17 лет колонии общего режима Полине Дворкиной за убийство отца и нападение на группу в детском саду. Об этом сообщило местное издание ngs.24.

Также Дворкиной назначили лечение у психиатра в месте лишения свободы и 1 млн руб. в качестве компенсации ее матери. Ей также назначили ограничение свободы на два года после отбытия наказания.

Гособвинение запрашивало ей 19 лет колонии общего режима и два года ограничения свободы.

28 марта 2022 года Полина Дворкина пришла в детсад №31 с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять ствол, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Незадолго до нападения Дворкина застрелила своего отца. В отношении Полины Дворкиной завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Как рассказывали «Ъ» источники, знакомые с делом, на допросе девушка заявила, что в детсаду планировала расправиться только с мальчиками. По ходатайству следствия суд отправил Полину Дворкину в СИЗО.

Олеся Павленко