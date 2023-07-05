Ученого из Перми наградят медалью Российской академии наук

Доктор экономических наук Анна Урасова выиграла конкурс Российской академии наук среди молодых ученых на соискание медали РАН. Информация об этом содержится на сайте академии. Госпожа Урасова стала победителем по направлению «Экономика» и получит награду за цикл монографий «Трансформация региональной промышленной структуры в условиях технологической эволюции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПГНИУ Фото: ПГНИУ

Анна Урасова в 2010 году окончила с отличием историко-политологический факультет ПГНИУ, получила дополнительное образование по специальности «Экономист-аналитик производственно-хозяйственной деятельности». В 2012 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, спустя шесть лет получила ученое звание доцента. В 2021 году Анна Урасова стала доктором экономических наук.

В прошлом году она была назначена исполняющим обязанности директора Пермского филиала института экономики Уральского отделения РАН, затем возглавила организацию на постоянной основе.