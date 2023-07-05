В Екатеринбурге эвакуировали жильцов пятиэтажного дома из-за крупного пожара

Рано утром 5 июля в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном доме на ул. Первомайской. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что произошло возгорание кровли. Площадь возгорания достигала 300 кв. м.

Жильцов дома эвакуировали. В ликвидации возгорания были задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника. Для удаления дыма из подъездов применяется тактическая вентиляция

Около 07:07 пожар удалось полностью потушить.

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