Земельный участок НПЗ «Барабинский» за 364 млн рублей не вызвал интереса покупателей

В Новосибирской области признаны несостоявшимися торги по продаже земельного участка ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский». Они должны были состояться 4 июля.

«Признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие»,– говорится в сообщении арбитражного управляющего предприятием об итогах торгов. Площадь участка составляет 186 га, он был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства ООО НПЗ «Барабинский» за 364,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», НПЗ «Барабинский» для производства бензина и дизельного топлива планировалось построить в 2013 году. Однако проект с инвестициями в объеме 45 млрд руб. так и не был реализован. В 2022 году компания была признана банкротом.

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Валерий Лавский