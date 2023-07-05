Главврач детской поликлиники в Красноярске стал фигурантом дела из-за неоплаты ремонта

Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в отношении главного врача «КГБУЗ Красноярская городская детская поликлиника 2» (ст. 162 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, по нацпроекту «Здравоохранение» на капитальный ремонт детской поликлиники было выделено 33,7 млн руб. Однако еще до начала работ подрядчик вскрыл недостатки в проектной документации: требовались дополнительные работы и финансирование в 7 млн руб.

В министерстве здравоохранения региона увеличивать смету отказались. Несмотря на отказ в финансировании, руководитель учреждения подписал соглашение с предпринимателем на выполнения работ на общую сумму - 43,7 млн руб.

«В здании проведено масштабное обновление: заменена входная группа, новые двери, мебель, система вентиляции и отопления. Работы выполнены в срок», - отмечают в ведомстве.

Работы до сих пор работы остаются непринятыми и неоплаченными. «Если права предпринимателя не будут восстановлены, прокуратура потребует компенсировать ущерб за счет личных средств виновного лица», - говорится в сообщении прокуратуры.

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Лолита Белова