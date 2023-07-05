Суд взыскал с экс-главы минздрава Хакасии почти 1 млн рублей за незаконное использование санавиации

Суд по иску Абаканского транспортного прокурора взыскал с экс-министра здравоохранения Республики Хакасия Владимира Костюша и его первого зама Александра Стреленко 900 тыс. руб. ущерба, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Основанием для предъявления искового заявления послужил вступивший в законную силу приговор Абаканского городского суда, которым бывшие чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В декабре 2021 года экс-министра приговорили к трем годам условно, его заместителя — к двум годам условно.

Они, по версии следствия, организовали транспортировку вертолетом Ми-8 в республиканскую больницу двух высокопоставленных членов правительства, попавших в ДТП и находившихся в медучреждении Кемеровской области. В деле указывается, что медицинские показания для транспортировки чиновников отсутствовали, а полет обошелся бюджету почти в 1 млн руб.

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Лолита Белова