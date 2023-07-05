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Коммерсантъ FM
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Полиция ищет поджигателей отдела судебных приставов в Нижегородской области

Правоохранители ищут неизвестных, которые подожгли отдел судебных приставов в городе Богородск Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на местное управление МВД. По данным канала «Нижний №1», отдел забросали коктейлями Молотова.

По данным управления МВД по Нижегородской области, инцидент произошел в ночь на 4 июня в Богородске на улице Ленина. «Пожар произошел в помещении на первом этаже пятиэтажного кирпичного строения, где располагаются офисные помещения. Площадь горения составила около 12 квадратных метров. Причиной пожара усматривается поджог»,— сообщили в полиции. По предварительной версии, «огонь попал внутрь через окно».

Как сообщил Телеграм-канал «Нижний №1», неизвестные бросили в окно отдела судебных приставов в Богородске пять коктейлей Молотова. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Анастасия Ларина

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