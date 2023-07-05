Бизнесмена обанкротили по допсоглашениям

Как стало известно “Ъ”, в Калининграде СКР расследует дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» крупного прибалтийского Luminor Bank. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, жертвой которого стал немецкий бизнесмен, вице-президент региональной Ассоциации иностранных инвесторов Андрэ Келер. По версии следствия, используя поддельные дополнения к двум погашенным кредитным договорам, злоумышленники похитили денежные средства и активы компании господина Келера — технопарк стоимостью около $30 млн. Сам бизнесмен был признан банкротом. Между тем защита господина Келера обвиняет следствие в бездействии: по ее утверждению, исполнители хищения хорошо известны и проживают в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовное дело о хищении средств немецкого бизнесмена было возбуждено в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как говорится в материалах дела, 17 декабря 2007 года и 15 сентября 2009 года между ООО «Лэндис Трэйдинг Калининград», которое принадлежало Андрэ Келеру, и BnB Nord Bankas были заключены договоры о выделении банком кредитной линии на общую сумму $11 млн для строительства технопарка в Калининграде. В обеспечение соглашений владелец компании также подписал в октябре 2008 года и июле 2009 года договоры поручительства. Одобренная кредитная линия была выбрана заемщиком не полностью: компания использовала около $9 млн и вскоре полностью погасила заем. Однако в июне 2018 года в Гурьевский райсуд Калининградской области был подан иск от имени прибалтийского Luminor Bank (основной акционер — инвесткомпания Blackstone Group), который поглотил BnB Nord Bankas, с требованием взыскать около $9 млн с господина Келера. Взыскание налагалось на бизнесмена как на поручителя по якобы неисполненным кредитным договорам. Претензии истца основывались на представленных в суд допсоглашениях, в которых говорилось, что компания господина Келера продлевает свои кредитные обязательства (без этих документов иск не мог быть рассмотрен в связи с истечением срока исковой давности). Дополнительные соглашения датировались периодом с 2013 по 2016 год. Истец утверждал, что кредит так и не был уплачен.

Представители немецкого бизнесмена представили суду свои документы, из которых следовало, что заем был погашен, и направили несколько запросов в Luminor Bank для прояснения ситуации. Ответов оттуда, по их словам, так и не пришло.

В результате суды приняли сторону истца, удовлетворив его требования. В результате в отношении господина Келера было организовано конкурсное производство, он был объявлен банкротом и утратил свой основной актив — современный технопарк, построенный на территории бывшего судоремонтного завода (ул. Аллея Смелых, 31), площадью 35 тыс. кв. м. В нем расположены в основном офисно-складские помещения, которые арендуют более полусотни компаний. Стоимость объекта оценивается примерно в $30 млн.

Тем временем бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Он утверждал, что никаких допсоглашений не подписывал. Было возбуждено уголовное дело. В его рамках была проведена экспертиза, которая пришла к выводу, что представленные в гражданский суд документы были поддельными. Согласно выводам экспертов, подписи, поставленные под допсоглашениями, скорее всего, скопированы «на просвет» или выполнены «путем подражания» либо созданы комбинацией этих технических приемов с использованием автографа потерпевшего, стоявшего в его аннулированном паспорте.

Сейчас технопарк арестован в рамках уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Стоит отметить, что сначала расследованием обстоятельств хищения занимались калининградские полицейские, однако после многочисленных жалоб представителей потерпевшего на волокиту прокуратура в апреле 2023 года передала материалы дела в СКР. Надзорное ведомство аргументировало этот шаг в том числе большим объемом следственных и процессуальных действий, которые необходимо выполнить, а также «возможной причастностью к преступлению сотрудников иностранной финансовой организации».

Однако смена ведомства, говорят адвокаты бизнесмена, на скорость расследования практически не повлияла. Уже в недавно поданных жалобах на имя главы СКР Александра Бастрыкина адвокаты указали на нежелание его подчиненных устанавливать истину по делу, определяя организаторов и участников хищения. Адвокат Инна Тарасова, представляющая интересы господина Келера, считает, что в отношении ее подзащитного был произведен «рейдерский захват имущества». Так, утверждает она, в суды представлялись документы со штампами лизинговой компании, «которые выдавались за банковские». При этом, отмечает госпожа Тарасова, «следствию давно известны все участники преступной группы», которые, по ее словам, «не являются иностранными гражданами и проживают в Калининграде, но ни один из них до сих пор не является фигурантом расследования». Адвокат также предположила, что злоумышленники могли не иметь отношения к Luminor Bank, но ранее работали в BnB Nord Bankas и имели доступ к кредитным договорам и паспортным данным Андрэ Келера.

Владислав Трифонов