Топ-менеджер открестился от взяток

С последним словом в суде выступил бывший глава Нижегородского водоканала Николай Николюк, обвиненный вместе с заместителем и московскими коммерсантами в получении взяток с контрагентов в составе преступного сообщества. По фабуле дела в 2018-2020 годах подрядчики водоканала «откатили» участникам организованного преступного сообщества 41 млн руб. за покровительство. Прокурор запросил подсудимым от 13 до 19 лет лишения свободы с миллионными штрафами. Николай Николюк и его защита заявили о противоречиях в материалах дела и попросили вернуть его прокурору, сняв при этом ряд обвинений. Остальные фигуранты вину не признали. С подробностями из зала суда Роман Рыскаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Николюк (на переднем плане) уверен, что искоренил коррупцию в Нижегородском водоканале

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Николай Николюк (на переднем плане) уверен, что искоренил коррупцию в Нижегородском водоканале

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Канавинском райсуде завершились прения сторон по уголовному делу о взятках в АО «Нижегородский водоканал». Коррупционную схему инкриминировали бывшему гендиректору компании Николаю Николюку, его заместителю Александру Сидляревичу и столичным предпринимателям Олегу Лобанову и Артему Василенко. Следствие полагает, что они действовали в составе преступного сообщества, созданного Олегом Лобановым и москвичом Ильей Рыжим, который сейчас находится в розыске. Лобанов и Рыжий, якобы, помогли Николаю Николюку получить свою должность и возглавить нижегородское крыло преступного сообщества.

На своем посту Николай Николюк требовал с подрядчиков взятки через Александра Сидляревича, Артема Василенко, еще одного своего заместителя Александра Жернокова и негласного советника Сергея Багаева, которого обещал устроить в водоканал. Последние двое уже осуждены и приговорены к реальным срокам.

Общая сумма «откатов» составила 41 млн руб., более половины подсудимым отдал московский бизнесмен Алексей Юнкевич, чьи компании «Юникон-ЗСК» и «Инвестиционные технологии» получили субподряды на ремонт коллекторов.

Коммерсант отдавал деньги под угрозой расторжения контрактов с генподрядчиком. Похожие схемы использовались с компаниями «Технострой», «Промхимсервис» и «Нижегородец», которым обещали увеличение объема поставок, продление договоров и победы на тендерах. Также Николая Николюка и его подельников обвинили в мошенничестве с покупкой мебели для предприятия, за которую заплатили в 1,5 раза больше стоимости. Две трети подношений шли москвичам, остальные получали с остатков. Деньги передавали наличными при встречах с фигурантами, либо через благотворительные фонды Олега Лобанова «Отрада и утешение», «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон» и аффилированные компании.

Во время прений Николай Николюк и его защита сочли обвинение в преступном сообществе недоказанным, а в получении взяток — нелогичным и противоречивым. По их словам, нет никаких подтверждений тому, что должность гендиректора Николюк получил благодаря Олегу Лобанову и Илье Рыжему.

Защита назвала это «плодом воображения авторов обвинительного заключения» и напомнила, что подсудимого Николюка на должность назначил тогдашний мэр города Владимир Панов, а трудовой договор с ним подписывал председатель совета директоров компании, ныне мэр Дзержинска Иван Носков. Также адвокаты заявили, что преступное сообщество не может считаться организованным, если находится в разных городах.

Противоречия в обвинении защита нашла и в эпизодах со взятками.

По словам адвокатов, из материалов дела следует, что взятки подрядчики платили, когда все работы уже были выполнены, а контракты закрыты. Защита полагает, что это не логично, так как взятки обычно заносят перед заключением контракта и ради того, чтобы он был подписан.

В ряде эпизодов взятки, якобы, платились подрядчиками даже в тех случаях, когда конкурсы выигрывали их конкуренты. Кроме того, в деле говорится, что взятки давались за то, чтобы водоканал наращивал закупки у конкретных поставщиков. На самом деле объемы поставок от них ежегодно снижались.

Николай Николюк добавил, что конкурсная документация проходила согласование в отделах, на работу которых он повлиять не мог, и процедурные моменты фиксировались в электронной системе. Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники водоканала отметили, что никаких распоряжений насчет договоров руководство им не давало. Подсудимый подчеркнул, что следствие не установило связь между ним и Артемом Василенко, который брал деньги у предпринимателей, а сами взяткодатели путались в показаниях. Николай Николюк и его защита попросили суд вернуть дело прокурору.

Кроме того, они предложили оправдать обвиняемого с мебелью, так как рыночную стоимость никто не оценивал.

Остальные фигуранты не признали вины и попросили оправдать их за отсутствием состава преступления. Олег Лобанов заявил, что непричастен ни к какому ОПС, всю жизнь честно вел бизнес, а фонды использовал исключительно для благотворительности. Александр Сидляревич также настаивал, что добросовестно исполнял обязанности в водоканале, честно трудился и не нажил ни дачи, ни земельного участка.

Владимир Пшеничников утверждал, что посвятил жизнь изготовлению мебели и о мошенничестве не помышлял. Артем Василенко оказался не готов к последнему слову и взял паузу до следующей недели.

Николай Николюк выступал дольше всех, вспомнил, как в детстве с сестрой украл конфеты и родители заставили его вернуть сладости и извиниться перед продавцом. По словам подсудимого, он никогда не совершал преступлений и вывел водоканал в российские лидеры, искоренив там коррупцию. При этом обвиняемый признал вину по ряду эпизодов с обещаниями подрядчикам, которые не выполнил. Он предложил квалифицировать это как мошенничество с использованием должностных полномочий.

Подсудимый также заявил, что на него с разных сторон давило областное и городское руководство, он находился в стрессе и поддался чрезмерным амбициям. Несколько раз перекрестившись, он заявил, что хочет быстрее отбыть наказание и вернуться к нормальной жизни и семье.

Суд удалился в совещательную комнату до 12 июля.