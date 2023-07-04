Председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев

Указом президента от 10 мая председателем Арбитражного суда в Уральском округе назначен Константин Беляев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С апреля 2018 года господин Беляев занимал должность председателя Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред Владимир Якушев (справа) вручает удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа Константину Беляеву

Фото: Пресс-служба полпреда в УрФО Владимира Якушева Полпред Владимир Якушев (справа) вручает удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа Константину Беляеву

Фото: Пресс-служба полпреда в УрФО Владимира Якушева

По словам полпреда в УрФО Владимира Якушева, на новом посту Константину Беляеву предстоит много работы. «Перестройка логистических цепочек и появление новых экономических партнеров у предприятий УрФО неизбежно отразятся на работе арбитража. Будут возникать новые вопросы и экономические споры»,— заявил господин Якушев во время рабочей встречи с Константином Беляевым.

Владимир Якушев отметил, что опыт, знания и управленческие качества помогут Константину Беляеву в решении всех задач, а затем вручил ему удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа. По данным сайта правовой информации, господин Беляев назначен на должность на шесть лет. По данным сайта суда, на дату назначения его работы в области юриспруденции составлял более 28 лет.

Полина Хабарова

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