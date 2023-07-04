Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге локализован пожар на заводе по производству бытовой химии

В Московском районе Санкт-Петербурга возник пожар в одноэтажном кирпичном здании. Оно располагается по адресу: Лиговский проспект, д. 281, по данным из открытых источников, там находится завод бытовой химии «Аист». В настоящий момент пожар локализован, сообщает ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 18:44, огонь распространился на площади 300 кв. м. Его тушат 8 единиц техники и 32 человека. В 19:39 объявлено о локализации пожара.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— сообщает МЧС.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...