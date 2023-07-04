В Петербурге локализован пожар на заводе по производству бытовой химии

В Московском районе Санкт-Петербурга возник пожар в одноэтажном кирпичном здании. Оно располагается по адресу: Лиговский проспект, д. 281, по данным из открытых источников, там находится завод бытовой химии «Аист». В настоящий момент пожар локализован, сообщает ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 18:44, огонь распространился на площади 300 кв. м. Его тушат 8 единиц техники и 32 человека. В 19:39 объявлено о локализации пожара.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— сообщает МЧС.

Мария Федотова