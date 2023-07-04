В ЯНАО запустили новый асфальтобетонный завод

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод, сообщил мэр Андрей Воронов в своем Telegram-канале. Производственная мощность предприятия — 120 т в час.
По словам Андрея Воронова, завод может производить любые асфальтобетонные смеси по новым стандартам, которые разрабатываются совместно со строительной лабораторией. Также мэр добавил, что в 2023 году планируется обновить в два раза больше дорог, тротуаров и проездов, чем в прошлом году. «Собственный асфальт позволит нам увеличить темпы работ и сократить сроки работ»,— отметил господин Воронов
Предприятие обслуживают десять человек: руководитель, оператор, рабочие и сотрудник весового контроля. Сейчас асфальт производится в одну смену, а к концу месяца производство будет работать в две смены.