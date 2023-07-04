Депутатский заброс

Бывший глава администрации Кизела Марат Хафизов с пулом своих сторонников вы­двинулся на выборы в городскую думу от ЛДПР. Это уже вторая попытка экс-чиновника пробиться в этот орган самоуправления. С прошлых выборов он был снят по решению суда за использование в агитации изображений, защищенных авторским правом. Считается, что иск к кандидату был подан в интересах кандидатов от «Единой России», получившей большинство в думе. По словам источников «Ъ-Прикамье», в этом году перед партией поставлена задача повторить результат предыдущих выборов и взять все 15 мандатов. Эксперты считают господина Хафизова ресурсным и узнаваемым кандидатом, но для прохождения регистрации ему придется договариваться с представителями краевых властей и «Единой России».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональное отделение ЛДПР вы­двинуло бывшего и.о. главы администрации Кизела Марата Хафизова на выборы в думу Кизеловского городского округа. Господин Хафизов намерен избираться в одномандатном округе №6. Источник, близкий к региональному отделению ЛДПР, отметил, что партия выдвинула кандидатов в думу Кизела по всем 15 округам. Среди них есть и сторонники Марата Хафизова.

Собеседник, знакомый с ситуацией в муниципалитетах Прикамья, предполагает, что, несмотря на пул кандидатов, выдвинутый в Кизеле, Марат Хафизов вряд ли планирует бороться за должность главы городского округа после окончания выборов. «Вероятно, его цель — дума. Для того чтобы стать главой, необходимо добиться поддержки большинства депутатов. А у ЛДПР нет ресурсов, чтобы провести столько кандидатов. Силы неравны»,— отмечает источник.

Сам Марат Хафизов также сообщил «Ъ-Прикамье», что не планирует претендовать на пост главы Кизела. «Иду в депутаты по просьбам жителей. Тем более, прошлый опыт участия в выборах был не очень удачным, вот и остался должок. Справедливость должна восторжествовать. В думу должны прийти депутаты, которые на самом деле пользуются поддержкой населения, а не попали в думу в результате различных закулисных методов»,— считает кандидат.

На прошлых выборах в думу Кизела в 2018 году экс-руководитель городской администрации также вы­двигался от ЛДПР. Однако тогда Кизеловский городской суд отменил регистрацию кандидата, так как господин Хафизов в своей агитации не согласовал использование фотографии, защищенной авторским правом. Тогда представители партии заявляли, что иск к кандидату был подан в интересах конкурентов от «Единой России». По итогам выборов, кандидаты от партии власти и самовыдвиженцы, близкие к «Единой России», получили все 15 вакант­ных мандатов.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», знакомых с ситуацией в Кизеле, главе округа Андрею Родыгину поставлена задача повторить результат 2018 года. «Предварительно действующий глава согласован на новый срок полномочий, он доказал, что может оперативно решать возникающие в округе проблемы. Вероятно, как единоросс он будет поддерживать кандидатов от своей партии, чтобы обеспечить поддержку при переизбрании»,— поделился источник, близкий к краевым властям. Сам Андрей Родыгин не стал отвечать на вопросы корреспондента «Ъ-Прикамье» относительно электоральных задач. Выборы в думу Кизела запланированы с 8 по 10 сентября, в ходе процедуры впервые будет использоваться дистанционное электронное голосование.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что Марат Хафизов сможет составить серьезную конкуренцию «Единой России». «У него достаточно высокая узнаваемость. Кроме того, снятие с прошлых выборов свидетельствует о том, что шансы на победу кандидата были довольно высоки,— отмечает эксперт.— С другой стороны, муниципальный депутат — не самая желанная должность, кандидатов не так много. Поэтому на этот раз краевые власти могут уступить».

Политконсультант Виктор Соколов отмечает, что при наличии профессиональной команды юристов и политических консультантов кандидат от системной оппозиции может одержать победу на муниципальных выборах. «Тем более что электронное голосование предоставляет дополнительные возможности для агитации и привлечения своих сторонников на выборы,— добавляет господин Соколов.— Но на выборы еще надо зарегистрироваться, и здесь, вероятно, кандидату придется договариваться как с представителями администрации губернатора, так и с другими заинтересованными лицами. Участие в выборах будет зависеть от того, насколько стороны смогут договориться и смогут ли быть полезны друг другу».

Константин Кадочников