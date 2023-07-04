Затопление вывели на федеральный масштаб

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения по спору между АО «Пермский завод „Машиностроитель“», ООО «Железно Пермь» и краевыми властями. Заявители добивались признания недействительным распоряжения правительства края «Об использовании материалов катастрофического затопления» от 2007 года. По их мнению, документ незаконно налагает ограничения на использование земли, где они хотели реализовать строительные проекты. Это препятствует возведению жилых домов, а также цеха по производству компонентов для нового авиадвигателя. Суд согласился с заявителями, что спорное распоряжение противоречит федеральному законодательству, а также нарушает их законные права и интересы. В свою очередь, распоряжением правительства края должно руководствоваться МЧС при эвакуации населения. Эксперты считают, что теперь цена участков вырастет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление АО «Пермский завод „Машиностроитель“» и ООО «Железно Пермь» Арбитражный суд Пермского края рассматривал в течение четырех месяцев. Заявители требовали признать недействительным распоряжение правительства от 2007 года «Об использовании материалов катастрофического затопления». Распоряжением устанавливались зоны катастрофического затоп­ления в случае аварии на Воткинском водохранилище.

Как выяснилось в ходе заседания, «Машиностроитель» намерен построить новый цех для обеспечения серийного изготовления реверсивных устройств авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и компонентов двигателя ПС-90А, а «Железно Пермь» хочет реализовать девелоперский проект в районе бывшего мукомольного завода. При этом земельные участки, где планировались стройки, попадают в зону катастрофического затопления. Это налагает ограничения на их использование и приводит к существенному удорожанию проектов. В частности, для строительства в этой зоне необходимо провести ряд дорогих инженерных мероприятий.

Распоряжение краевого правительства, как считают заявители, незаконно налагает ограничения на использование земельных участков, поскольку оно не является нормативно-правовым актом. Они настаивали, что, по ч. 1 ст. 106 Земельного кодекса РФ, положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территории утверждает правительство РФ. Положение в отношении зоны катастрофического затопления в федеральном законодательстве вообще отсутствует.

По мнению ПЗ «Машиностроитель» и ООО «Железно Пермь», застройщики должны руководствоваться приказом Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов «Об установлении границ зон затопления на территориях». В нем установлены границы зоны затопления территории АО «ПЗ „Машиностроитель“», и оспариваемые зоны туда не входят.

Краевые власти настаивали на законности распоряжения «Об использовании материалов катастрофического затопления». Представители правительства поясняли, что заявители не предоставили доказательств несоответствия данного распоряжения закону или другому нормативно-правовому акту.

В итоге суд согласился с доводами заявителей, что актуальным документом, регулирующим застройку территорий, является приказ Камского БВУ «Об установлении границ зон затопления на территориях». Также суд принял во внимание, что оспариваемое распоряжение создало правовую неопределенность использования земли АО «ПЗ „Машиностроитель“». В частности, речь идет о смешении и подмене понятий «зона затопления» (установлено федеральным законодательством) и «зона катастрофического затопления» (упомянуто в оспариваемом распоряжении). Суд также указал, что распоряжением правительства должны были руководствоваться структуры МЧС для планирования эвакуации населения в случае аварии на Камской ГЭС, а не землепользователи.

Директор по развитию компании «Мегаполис» Михаил Крепак говорит, что как застройщик он поддерживает позицию Арбитражного суда Пермского края. По его словам, в городе есть интересные для девелоперов участки, которые на основании спорного распоряжения правительства были отнесены к зоне катастрофического затопления. «Сейчас эти участки станут более привлекательными, поскольку суд снял определенные сложности и риски для застройщиков. Но если риски сняты, то и цена на эти участки вырастет»,— говорит эксперт.

Елизавета Шлыкова