«Новый Север» ушел южнее

Компания «Новый Север ЛПК», близкая к Пермской научно-производственной приборостроительной компании, сменила площадку для реализации своего проекта по созданию лесопромышленного комплекса с объемом инвестиций более 360 млн руб. Вместо того чтобы строить предприятие в Ныробе, как планировалось изначально, компания пустила производство в Соликамске. Инвестор пояснил, что новое место удобнее с точки зрения логистики. От господдержки, предусмотренной для проектов с приоритетным статусом, компания отказалась. Эксперты видят логику в решении инвестора, а отказ от поддержки связывают с тем, что льготы могли стать неактуальными из-за изменения экономической ситуации. Вместе с тем они отмечают, что с уходом инвестора в другой муниципалитет Чердынский округ потерял часть доходов в бюджет в виде налоговых отчислений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Новый Север ЛПК» запустило лесопромышленный комплекс, проект по строительству которого ранее получил статус регионального приоритетного (ПИП). По информации на сайте компании, в ее ассортименте — четыре сорта дос­ки из хвойных пород деревьев. Предполагалось, что ЛПК будет построен в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Но в итоге производство было размещено на территории Соликамска, который расположен на 140 км южнее. В Чердынском округе предприятие сохранило участок площадью 197,5 га, где добывается лес.

В июле 2020 года ООО «Новый Север ЛПК» представило региональному совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата свой проект по строительству в Ныробе лесопромышленного предприятия полного цик­ла. Планировалось, что оно будет производить и продавать хвойный пиломатериал, щепу и биотопливо (паллеты, брикеты). Инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвест­проекта, который позволяет получить льготы: участок в аренду без торгов, инвестиционный налоговый вычет, административную поддержку. Объем инвестиций в строительство комплекса оценивался в 366 млн руб. Пустить производство планировалось в 2023 году. На предприятии должно было появиться 70 новых рабочих мест. Предполагалось, что комплекс будет экспорто­ориентированным: 30% продукции его владельцы планировали поставлять на рынок России, 70% — за рубеж, в страны ЕС, Иран, Сирию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

ООО «Новый Север ЛПК» было учреждено в июне 2019 года ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). В январе 2020 года ПНППК вышла из состава учредителей ООО. Сейчас основной собственник «Нового Севера ЛПК» — его гендиректор Антон Шайхутдинов, сын бывшего замначальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома» Александра Шайхутдинова. Ему принадлежат 53,5% в уставном капитале компании. Еще 37,5% владеет столичное ООО «Грант-Трейд», 9% — учредитель этой компании Марат Мустафаев. По данным «Ъ-Прикамье», полный выход ПНППК из проекта был формальным: господин Мустафаев якобы деловой парт­нер предприятия.

В Агентстве инвестиционного развития (АИР) Пермского края пояснили, что компания изменила планы и решила реализовать проект на другой площадке. Мерами поддержки властей по предоставлению земельного участка и инвестиционного налогового вычета «Новый Север ЛПК», по данным агентства, не пользовался. При этом, по информации на сайте АИР, проект компании по-прежнему входит в реестр ПИП.

В ООО «Новый Север ЛПК» не ответили на запрос «Ъ-Прикамье».

По словам главы Чердынского городского округа Анны Батаговой, смену площадки для реализации проекта в компании объяснили тем, что нашли место в Соликамске с более выгодной транспортной логистикой. «На территории нашего муниципалитета предприятие осуществляет лесозаготовку. Также инвестор планировал построить в Чердынском округе вторую очередь комплекса, но пока компания отложила реализацию этих планов»,— сообщила госпожа Батагова. Она отметила, что решение ООО «Новый Север ЛПК» перенести производство в другой муниципалитет с экономической или социальной точки зрения на Чердынском округе не отразилось. «Но размещение цеха на территории округа могло бы принести в местный бюджет дополнительные доходы»,— добавила глава муниципалитета.

Председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Дмитрий Теплов полагает, что ООО «Новый Север ЛПК» стремилось добиться присвоения своему проекту статуса ПИП не столько для того, чтобы получить инвестиционный налоговый вычет и участок под производство без торгов, сколько ради более выгодных условий аренды лес­ного участка. Строить само предприятие, по мнению господина Теплова, с точки зрения логистики, действительно удобнее в Соликамске. «На территории Соликамска уже есть немало лесопромышленных предприятий, в том числе довольно крупных, таких как „Соликамскбумпром“, фанерный комбинат. Соответственно, там уже организована вся необходимая для транспортировки леса инфраструктура. Если смотреть с этой стороны, то запустить лесообрабатывающий комплекс в Соликамске, конечно, логичнее, чем в Ныробе, где транс­портная доступность не такая хорошая»,— рассуждает глава реготделения «Деловой России».

Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова отмечает, что при изменении ситуации в экономике инвесторы нередко могут менять свои планы. «Формируя бизнес-план, компания исходит из существующих экономических условий. Когда дело доходит до реализации проекта, все может измениться: упадет или вырастет курс валют, поменяются цены и так далее. В таком случае инвес­тору приходится подстраиваться под новые условия. Возможно, так получилось и с этим проектом: изменились какие-то внешние экономические факторы, инвестор решил внести корректировки, и даже преду­смотренные для ПИП меры поддержки стали уже неактуальны»,— поясняет госпожа Миролюбова. Она полагает, что любое муниципальное образование заинтересовано в том, чтобы на его территории появилось новое производство. «Если бы компания „Новый Север ЛПК“ разместила свое предприятие в Чердынском округе, то отчис­ляла бы НДФЛ и земельный налог в бюджет этого муниципалитета, но, сменив площадку, отчисляет их в бюджет Соликамска. На экономику обоих муниципалитетов решение инвестора, так или иначе, повлияло»,— говорит профессор.

Екатерина Артемова