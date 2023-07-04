ТАСС: ФСБ по подозрению в госизмене задержала бывшего частного детектива Наухацкого

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ Наухацкого А.В. по делу о государственной измене, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лефортовский суд подтвердил агентству, что получил ходатайство ФСБ об аресте Наухацкого А. за подозрение в госизмене.

В сообщении ведомства и суда не уточняется имя и отчество задержанного. ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы, сообщает, что Наухацкий Андрей Викторович до марта 2020 года был индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в селе Межводное Черноморского района Крыма. Он предоставлял частные детективные услуги.

Согласно базе данных Rusprofile, господин Наухацкий является учредителем трех организаций, в том числе ООО «Частная охранная организация Крымского казачьего округа», зарегистрированного в 2016 году. Кроме того, из базы данных следует, что господин Наухацкий в 2021 году во второй раз зарегистрировал статус ИП, в рамках которого предоставлял услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей.

Эрдни Кагалтынов