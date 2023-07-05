Больные на вынос

Руководство новосибирской частной клиники «1+1» направит в прокуратуру жалобу на действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным медиков, рано утром 3 июля приставы блокировали клинику. Персонал и пациентов заставили покинуть помещение стационара, а лежачих больных силовики сами вынесли на носилках на улицу. Им предложили воспользоваться скорой помощью и обратиться в другие больницы города. В региональном управлении ФССП сообщили, что выполнили решение суда об освобождении помещения должником. Выселения клиники через суд добивался собственник здания, требуя выплаты долга в 23 млн руб. по договору аренды. Руководство медучреждения предъявило ему встречный иск на 70 млн руб., которые были вложены в ремонт помещений клиники. В итоге на здание наложен арест.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Клиника «1+1» (ООО «Клиника НМТ») обжалует в прокуратуре действия судебных приставов, которые блокировали ее работу. Об этом „Ъ“ рассказала помощник руководителя клиники Светлана Дроздова.

Частная клиника располагается недалеко от центра Новосибирска в четырехэтажном здании, ранее бывшем заводской столовой. Медучреждение специализируется на «медицине для всей семьи». В его штате более 200 сотрудников, работающих по 40 направлениям медицины. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника НМТ» было зарегистрировано в 2018 году, офис на ул. Восход открылся в 2019-м.

Первый раз приставы пришли в клинику «1+1», по словам ее работников, еще 29 июня. Не предъявив никаких документов, силовики якобы опечатали третий и четвертый этажи, где обычно идет прием амбулаторных больных, мешали работать врачам.

3 июля в 7:15 здание клиники заняли приставы и вооруженные спецназовцы, лица которых скрывали балаклавы. Силовики, по словам медработников, перекрыли входы, заклеили объективы установленных в клинике видеокамер и вели себя довольно грубо. Охраннику, который на требование передать ключи попросил предъявить документы, якобы повредили руку. Приставы потребовали от пациентов покинуть больницу. Местные СМИ распространили видеоролик, на кадрах которого видно, как две сотрудницы правоохранительных органов заходят в палату пациентку и интересуются ее здоровьем. Услышав ответ «плохо», ей заявили, что клиника закрывается, и предложили покинуть медучреждение самостоятельно или в карете скорой помощи. На других кадрах, снятых на смартфон, вооруженные силовики положили пациента на каталку и спустили вниз по лестнице.

«Лицам, находящимся в клинике, предложены услуги скорой медицинской помощи — организован вызов экстренной службы для дальнейшего распределение по медицинским учреждениям в зависимости от диагноза. От предложенной помощи граждане отказались»,— пояснили в главном управлении ФССП по Новосибирской области.

Как рассказали в клинике, в результате ряд запланированных операций, в том числе для иногородних пациентов, был отменен, некоторых ее пациентов приняли другие больницы. По данным медицинской организации, там, среди прочих, проходили реабилитационное лечение в рамках благотворительного проекта три участника специальной военной операции. «Для персонала клиники, который столкнулся с грубыми действиями вооруженных людей, включавшими физическое насилие и нецензурную брань, организуется работа с психотерапевтом для помощи в преодолении сильной стрессовой ситуации»,— сообщили представители клиники.

В управлении ФССП рассказали, что работа приставов в клинике связана с тем, что медицинская организация не освободила занимаемое помещение, несмотря на соответствующее решение арбитражного суда. «Сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному исполнению решения»,— сообщили в ведомстве. Вечером 3 июля исполнительные действия были окончены, задние опечатано.

По данным сайта арбитражного суда Новосибирской области, рассматривается несколько споров между собственником помещения, индивидуальным предпринимателем Станиславом Беляевым и ООО «Клиника НМТ». Бизнесмен, проживающий по данным клиники, в США, требует выплаты 18,7 млн руб. задолженности и 4,6 млн руб. неустойки по договору аренды, заключенному в 2018 году. Летом прошлого года арбитражный суд по заявлению бизнесмена расторг договор аренды и обязал клинику освободить занимаемые площади.

В свою очередь ООО «Клиника НМТ» подало встречный иск к господину Беляеву о взыскании 70,2 млн руб. расходов на капитальный ремонт помещений. 27 июня 2023 года арбитражный суд по иску клиники наложил обеспечительный арест на здание. В медицинской организации полагают, что в клинике могли работать две группы ФССП. Первая — по иску ООО «Клиника НМТ», вторая — по иску собственника здания.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области до конца дня на запрос „Ъ“ о ситуации не ответили.

Альберт Константинов