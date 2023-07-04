Суд пошел встречным курсом

В Новосибирске суд обязал мэра Анатолия Локотя рассмотреть обращение независимого депутата горсовета Антона Картавина о личной встрече для обсуждения возможности возвращения прямых выборов главы города через референдум. Возможная встреча мэра с депутатом, добивавшимся ее с марта, станет неактуальна, если 6 июля областное заксобрание признает несоответствующим законодательству вопрос референдума о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Депутат Картавин является одним из инициаторов проведения референдума. В мэрии настаивают, что Анатолий Локоть не допустил никаких нарушений, и обещают обжаловать решение суда.
Депутат Антон Картавин считает, что мэр Анатолий Локоть (на фото) нарушил устав города, не согласившись на встречу для обсуждения референдума о возврате прямых выборов
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Центральный районный суд Новосибирска 4 июля завершил рассмотрение административного дела по иску независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локотю и его заместителю Валерию Шварцкоппу. В иске господин Картавин сообщил, что 31 марта 2023 года направил главе города обращение с предложением встретиться для обсуждения отмены прямых выборов мэра и готовящегося областного референдума по возврату таких выборов во всем регионе. По мнению депутата, вопрос имеет важное общественно-политическое значение, а глава города по нему не высказывался и его отношение остается неизвестным.
Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го законодательное собрание региона ликвидировало остававшиеся к тому времени исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета. 5 июня областная избирательная комиссия приняла документы от созданной при участии Антона Картавина инициативной группы по проведению референдума о восстановлении в регионе прямых выборов глав.
В полученном Антоном Картавиным 20 апреля письме за подписью господина Шварцкоппа говорилось, что ответ на поставленный в обращении вопрос уже содержится в выступлении одного из экспертов на публичных слушаниях о внесении изменений в устав города об отмене прямых выборов. Содержание ответа при этом не раскрывается. В иске депутат попросил признать незаконными ответ вице-мэра и «бездействие мэра города, выразившееся в уклонении от проведения личного приема депутата».
Рассмотрение дела началось 27 июня. Тогда представитель руководства мэрии, заместитель начальника отдела судебной защиты управления судебной защиты и организации правового взаимодействия Ольга Бубенчикова заявила, что ответ Валерия Шварцкоппа «был дан по существу», а «бездействия не было допущено». Господин Картавин в свою очередь предложил заключить мировое соглашение. «(Мэр.— „Ъ“) обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения настоящего мирового соглашения провести личный прием истца для обсуждения вопроса отмены прямых выборов мэра г. Новосибирска и готовящегося референдума по возврату прямых выборов глав муниципальных образований Новосибирской области»,— говорилось в проекте соглашения. От остальных исковых требований депутат отказывался, поскольку у него «не было цели как-то поразить в правах мэра».
На заседании 4 июля представитель городской администрации сообщил о том, что ответчики не будут подписывать мировое соглашение. По словам юриста Ольги Нечаевой, представлявшей интересы Антона Картавина, руководители городской администрации настаивали, что не допустили никаких нарушений.
В результате суд принял решение удовлетворить иск частично, постановив признать незаконным ответ господина Шварцкоппа «в части нерассмотрения вопроса, касающегося личного приема». «На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу»,— сообщили в суде.
«Центральный районный суд Новосибирска вынес решение — Локоть нарушил устав города, отказавшись обсуждать референдум о возврате прямых выборов. Теперь мэр обязан заново рассмотреть этот вопрос и назначить личную встречу. Встречаться будем под конвоем приставов?» — прокомментировал итог разбирательства в своем Telegram-канале Антон Картавин. Госпожа Нечаева назвала решение «половинчатым». По ее словам, если рассмотрение заявления о личной встрече завершится новым отказом, то «это может породить повторное обращение Антона Картавина в суд».
«Депутат Картавин с просьбой о личном приеме у мэра города Новосибирска не обращался. В обращении на имя мэра он „предлагает встретиться“ для обсуждения ряда вопросов, ответ просит направить на электронную почту. Депутату в установленные сроки ответ на его обращение был направлен. Решение суда в части обязания мэра провести личный прием считаем необоснованным. В этой части решение будет обжаловано в установленном порядке»,— прокомментировали в свою очередь решение суда в мэрии.
В любом случае встреча не сможет состояться до 6 июля, когда законодательное собрание Новосибирской области примет решение о том, соответствует ли законодательству выносимый инициативной группой на референдум вопрос о восстановлении прямых выборов мэра. 28 июня проблему обсудил профильный комитет областного парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. В ходе заседания руководитель департамента по правовым вопросам аппарата заксобрания Татьяна Варда заявила, что порядок избрания глав уже определен областным и федеральным законами, а потому вопрос референдума не соответствует требованиям ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и №180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области». Эту позицию поддержало большинство членов комитета.
Впрочем, вопрос восстановления прямых выборов будет подниматься в ходе предстоящей кампании по выборам губернатора Новосибирской области, которые пройдут 8–10 сентября 2023 года. «Наша партия занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы выступаем и будем бороться за возвращение прямых выборов»,— заявлял ранее однопартиец Анатолия Локотя Роман Яковлев, выдвинутый кандидатом в губернаторы региональным отделением КПРФ. О поддержке этой идеи говорил и лидер новосибирских справороссов Александр Аксененко при выдвижении на пост главы региона от партии предпринимателя Вячеслава Плотникова.