Суд пошел встречным курсом

В Новосибирске суд обязал мэра Анатолия Локотя рассмотреть обращение независимого депутата горсовета Антона Картавина о личной встрече для обсуждения возможности возвращения прямых выборов главы города через референдум. Возможная встреча мэра с депутатом, добивавшимся ее с марта, станет неактуальна, если 6 июля областное заксобрание признает несоответствующим законодательству вопрос референдума о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Депутат Картавин является одним из инициаторов проведения референдума. В мэрии настаивают, что Анатолий Локоть не допустил никаких нарушений, и обещают обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Антон Картавин считает, что мэр Анатолий Локоть (на фото) нарушил устав города, не согласившись на встречу для обсуждения референдума о возврате прямых выборов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Депутат Антон Картавин считает, что мэр Анатолий Локоть (на фото) нарушил устав города, не согласившись на встречу для обсуждения референдума о возврате прямых выборов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска 4 июля завершил рассмотрение административного дела по иску независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локотю и его заместителю Валерию Шварцкоппу. В иске господин Картавин сообщил, что 31 марта 2023 года направил главе города обращение с предложением встретиться для обсуждения отмены прямых выборов мэра и готовящегося областного референдума по возврату таких выборов во всем регионе. По мнению депутата, вопрос имеет важное общественно-политическое значение, а глава города по нему не высказывался и его отношение остается неизвестным.

Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го законодательное собрание региона ликвидировало остававшиеся к тому времени исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета. 5 июня областная избирательная комиссия приняла документы от созданной при участии Антона Картавина инициативной группы по проведению референдума о восстановлении в регионе прямых выборов глав.

В полученном Антоном Картавиным 20 апреля письме за подписью господина Шварцкоппа говорилось, что ответ на поставленный в обращении вопрос уже содержится в выступлении одного из экспертов на публичных слушаниях о внесении изменений в устав города об отмене прямых выборов. Содержание ответа при этом не раскрывается. В иске депутат попросил признать незаконными ответ вице-мэра и «бездействие мэра города, выразившееся в уклонении от проведения личного приема депутата».

Рассмотрение дела началось 27 июня. Тогда представитель руководства мэрии, заместитель начальника отдела судебной защиты управления судебной защиты и организации правового взаимодействия Ольга Бубенчикова заявила, что ответ Валерия Шварцкоппа «был дан по существу», а «бездействия не было допущено». Господин Картавин в свою очередь предложил заключить мировое соглашение. «(Мэр.— „Ъ“) обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения настоящего мирового соглашения провести личный прием истца для обсуждения вопроса отмены прямых выборов мэра г. Новосибирска и готовящегося референдума по возврату прямых выборов глав муниципальных образований Новосибирской области»,— говорилось в проекте соглашения. От остальных исковых требований депутат отказывался, поскольку у него «не было цели как-то поразить в правах мэра».

На заседании 4 июля представитель городской администрации сообщил о том, что ответчики не будут подписывать мировое соглашение. По словам юриста Ольги Нечаевой, представлявшей интересы Антона Картавина, руководители городской администрации настаивали, что не допустили никаких нарушений.

В результате суд принял решение удовлетворить иск частично, постановив признать незаконным ответ господина Шварцкоппа «в части нерассмотрения вопроса, касающегося личного приема». «На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу»,— сообщили в суде.

«Центральный районный суд Новосибирска вынес решение — Локоть нарушил устав города, отказавшись обсуждать референдум о возврате прямых выборов. Теперь мэр обязан заново рассмотреть этот вопрос и назначить личную встречу. Встречаться будем под конвоем приставов?» — прокомментировал итог разбирательства в своем Telegram-канале Антон Картавин. Госпожа Нечаева назвала решение «половинчатым». По ее словам, если рассмотрение заявления о личной встрече завершится новым отказом, то «это может породить повторное обращение Антона Картавина в суд».

«Депутат Картавин с просьбой о личном приеме у мэра города Новосибирска не обращался. В обращении на имя мэра он „предлагает встретиться“ для обсуждения ряда вопросов, ответ просит направить на электронную почту. Депутату в установленные сроки ответ на его обращение был направлен. Решение суда в части обязания мэра провести личный прием считаем необоснованным. В этой части решение будет обжаловано в установленном порядке»,— прокомментировали в свою очередь решение суда в мэрии.

В любом случае встреча не сможет состояться до 6 июля, когда законодательное собрание Новосибирской области примет решение о том, соответствует ли законодательству выносимый инициативной группой на референдум вопрос о восстановлении прямых выборов мэра. 28 июня проблему обсудил профильный комитет областного парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. В ходе заседания руководитель департамента по правовым вопросам аппарата заксобрания Татьяна Варда заявила, что порядок избрания глав уже определен областным и федеральным законами, а потому вопрос референдума не соответствует требованиям ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и №180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области». Эту позицию поддержало большинство членов комитета.

Впрочем, вопрос восстановления прямых выборов будет подниматься в ходе предстоящей кампании по выборам губернатора Новосибирской области, которые пройдут 8–10 сентября 2023 года. «Наша партия занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы выступаем и будем бороться за возвращение прямых выборов»,— заявлял ранее однопартиец Анатолия Локотя Роман Яковлев, выдвинутый кандидатом в губернаторы региональным отделением КПРФ. О поддержке этой идеи говорил и лидер новосибирских справороссов Александр Аксененко при выдвижении на пост главы региона от партии предпринимателя Вячеслава Плотникова.

Валерий Лавский