Воронежская «Деловая Россия» и эксперты обсудили профилактику сахарного диабета

30 июня Общественная организация «Деловая Россия» провела круглый стол на тему: «Сахарный диабет: действительность, прогнозы, профилактика», на котором врачи, представители бизнеса и общественности обсудили с какими проблемами сталкиваются пациенты и как выстроена система помощи.

Фото: пресс- служба "Деловая Россия"

В России сегодня около 5 млн. человек с диагнозом сахарный диабет. В Воронежской области 95 тыс. пациентов с сахарным диабетом — выше, чем в среднем по стране.

«Это острейшая медико-социальная проблема. Заболевание приводит к преждевременной смертности, ранней инвалидизации, ухудшению качества жизни. Диагностировано 54% пациентов, а 46% — вне зоны видимости», — отметила замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области Наталия Нехаенко.

Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян рассказал, что проблему подсветила пандемия COVID-19: у больных сахарным диабетом выше риски смерти от любой инфекции, представляющей минимальную угрозу. Заболевание серьезно молодеет: половина всех больных – это люди трудоспособного возраста. Если тенденция продолжится, очень остро встанет вопрос с трудовыми ресурсами. В 2020 году мы решили, что нужно делать большую программу по борьбе с сахарным диабетом. Предыдущая программа завершилась в 2012 году: в результате продолжительность жизни людей с диабетом в среднем выросла до 75 лет. Однако к 2020 году вновь произошел откат.

По итогам обсуждения предложения «Деловой России» в Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» направлены в Минздрав России.