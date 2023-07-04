Мобилизованный осужден в Нижнем Новгороде за самоволку

Нижегородский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Владислава Рослова к пяти с половиной годам колонии общего режима за самовольное оставление войсковой части.

Мужчину призвали на военную службу по мобилизации, он подписал контракт с Минобороны. В декабре 2022 года ефрейтор самовольно уехал домой. Вскоре сотрудники военной комендатуры нашли его и обязали вернуться в часть, но к назначенному времени мобилизованный не явился. В феврале он снова был задержан.

В июле военный суд признал Владислава Рослова виновным по двум эпизодам (ч. 2.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Владимир Зубарев