Сквер на площади Минина в Нижнем Новгороде начали благоустраивать

Подрядчик ООО «Партнер» приступил к благоустройству сквера у памятника Козьме Минину на центральной площади в Нижнем Новгороде, сообщили в мэрии. За 7,8 млн руб. специалисты заменят гранитные плиты, отремонтируют лестницы и гранитное основание изваяния. Работы должны выполнить за полтора месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также «Партнер» начал ремонтировать покрытие на улице Большой Покровской. Работы ведутся на участке от площади Минина до улицы Октябрьской. Благоустройство должно завершиться в августе, цена контракта — 91,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Партнер» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство дорог. Генеральный директор и бенефициар — Андрей Молчин. Ранее компания получала контракты на благоустройство нескольких общественных пространств в Нижнем Новгороде.

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Анастасия Еремина