В Рыбинске женщину-водителя будут судить за пьяное ДТП с тремя детьми

Жительницу Рыбинска будут судить за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором тяжкий вред здоровью получила ее несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Рыбинск | ДТП | ЧП» / «ВКонтакте» Фото: «Рыбинск | ДТП | ЧП» / «ВКонтакте»

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Согласно данным УМВД, авария произошла 2 апреля 2022 года в Рыбинске на улице 9 мая. По версии органов предварительного расследования, обвиняемая управляла автомобилем Skoda Rapid в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и въехала в стоящий на светофоре автомобиль.

По данным УМВД, удар спровоцировал столкновение еще двух машин. Тогда в ДТП пострадали и были госпитализированы пассажиры Skoda Rapid: девочки 2014 и 2012 годов рождения, а также мальчик 2009 года рождения. Однако, к уголовной ответственности обвиняемую привлекли только за травмы, которые получила ее дочь.

«В результате полученных от ДТП повреждений, здоровью несовершеннолетней дочери обвиняемой, которая находилась на заднем сидении ее машины, причинен тяжкий вред»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Рыбинский городской суд.

Алла Чижова