В лесных зонах Анапы усилили меры пожарной безопасности

В Анапе усилили меры пожарной безопасности в лесных зонах. В городе действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры, сжигать траву и мусор, а также ограничивает посещение лесов, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание в городе уделяют пожарной безопасности лесного фонда и плавневых зон. Межведомственные группы мониторят ситуацию и составляют на нарушителей протоколы.

На территории заповедника «Утриш» установлен пост лесопожарного центра Новороссийского лесничества. Его сотрудники ежедневно патрулируют территории, в частности, в каньонах, щелях и на катере с моря. На Малом Утрише установили кордон, в котором постоянно проживает сотрудник заповедника, наблюдающий за состоянием локации.

7 июля на территории Супсехского сельского округа пройдут пожарно-тактические учения по условному тушению природного пожара. Они будут организованы для отработки совместной работы Новороссийского лесничества, заповедника «Утриш», спасательных служб и мэрии курорта.

Татьяна Ручкина

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