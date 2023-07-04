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В ТОР «Гуково» будет создано производство удобрений стоимостью 60,6 млн рублей

ООО «Ростовминудобрения» построит на территории территории опережающего развития «Гуково» (ТОР «Гуково») предприятие по производству минеральных удобрений. Инвестор вложит в проект 60,6 млн руб. сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно планам компании, на заводе будут выпускать сухие гранулированные минеральные удобрения. Производственная мощность предприятия составит 24 тыс. т удобрений в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Завод обеспечит региону 25 новых рабочих мест.

Для реализации проекта ООО «Ростовминудобрения» получило статус резидента ТОР «Гуково».

Анастасия Назарова

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