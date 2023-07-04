План Смольного и Газпрома по итогам ПМЭФ-2022 оказался не обязательным к исполнению

Программа совместного сотрудничества правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» может не исполняться. Подписанные сторонами на полях ПМЭФ-2022 документы оказались декларативными. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ вице-губернатора Николая Линченко.
Празднование Дня города в Санкт-Петербурге. Церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому "Медный всадник" на Сенатской площади. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре) и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер (слева) во время церемонии.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Обстоятельство выяснилось при попытке господина Вишневского в марте узнать о процессе реализации запланированных соглашений. В конце июня господин Линченко выслал ответ депутату от фракции «Яблоко».
«В силу действующего законодательства программа не является документом, обязательным к исполнению. Включенные в программу мероприятия носят декларативный характер и могут быть реализованы исключительно в соответствии с установленными действующим законодательством процедурами»,— говорится в письме вице-губернатора Петербурга.
Кроме того, Николай Линченко утверждает, что соглашениями «закрепляется взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем комплексном развитии».
Напомним, что подписанная на форуме 2022 года «дорожная карта», как сообщал Смольный, включает в себя план по реализации 64 «знаковых культурных, спортивных и инфраструктурных объектов».