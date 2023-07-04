В Челябинске на создание трассы для мотосоревнований выделили 46 млн рублей

В Челябинске в автоспортивном комплексе «Трасса 74» планируют создать площадку для скоростного маневрирования между конусами на мотоцикле (мотоджимханы). Объявлен аукцион по строительству объекта с начальной ценой 46,7 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заявки на торги будут принимать до 11 июля. Заказчиком выступает челябинское муниципальное учреждение «Автоспорткомплекс “Трасса 74”».

Согласно техзаданию, площадку для мотодисциплины нужно будет выполнить из бетона. Трасса получит небольшой уклон, по ее краям разместят монолитные ограждения. Также установят водоотводные канавы. Размер площадки для катания составит почти 10,5 тыс. кв. м.

Работы предстоит выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта.