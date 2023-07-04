Глава города Евгений Наумов побывал на объекте «Росводоканал Краснодар»

«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию водопроводных сетей по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Ставропольской

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Глава города Евгений Наумов во время рабочего объезда отметил, что работы в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» планируется завершить в сентябре, в итоге это поможет в кратчайшие сроки повысить надежность водопровода.

Стальные сети, обеспечивающие водоснабжение жителей Центрального округа, специалисты меняют на новые пластиковые. Новые трубы прослужат не менее 50 лет. Кроме того, диаметр трубопровода будет увеличен более чем в два раза - с 200 до 450 мм.

- К мероприятиям мы приступили в начале мая и на сегодняшний день уже реконструировали больше 1,6 километров сетей. В ходе работ расширяем пропускную способность водопровода более, чем в два раза. Обновленный трубопровод обеспечит качественную подачу воды жителям Центрального округа, - отметил генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.

Реконструкция 1900 метров трубопровода проводится с использованием самых современных технологий, в частности, при помощи метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего прокладывать коммуникации с минимальным ущербом для городского ландшафта.

Главная цель работ – увеличить мощность системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами абонентов, а также жителей домов в районе ул. Обрывной, которые планируется подключить в 2023 году.

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