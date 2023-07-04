В Черноземье простились с тремя погибшими в ходе военной спецоперации бойцами

Власти Воронежской и Орловской областей 4 июля сообщили о гибели двух уроженцев Черноземья в ходе СВО.

Так, глава Лискинского района Воронежской области Игорь Кирнос выразил соболезнования близким 46-летнего подполковника Петра Диченскова. По словам чиновника, боец «избрал делом своей жизни служение Отечеству», был офицером запаса.

Также господин Кирнос сообщил о гибели в зоне спецоперации 33-летнего рядового Евгения Павленко, который родился в селе Щучье.

Правительство Орловской области опубликовало информацию об открытии на фасаде школы № 1 в городе Дмитровске мемориальной доски погибшему бойцу Владиславу Баулину. Ранее о его смерти публично не сообщалось.

Все бойцы погибли «при исполнении воинского долга» и посмертно награждены орденами Мужества.

Алина Морозова