«Доверие людей к автоматизации укрепляется»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, что умеет умная колонка от «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex Фото: Yandex

Количество пользователей устройств умного дома регулярно увеличивается. В этом году аналитики Statista ожидают отметку около 312 млн домохозяйств по всему миру. На 2027-й прогноз по этому показателю составляет уже почти 673 млн. Примечательно, что вместе с ростом числа пользователей будет увеличиваться и доля проникновения. За следующие четыре года эти темпы вырастут с 12,5% до 28,84%.

Этому способствует несколько факторов. И укрепляющееся доверие людей к автоматизации, и стремительное увеличение числа гаджетов с голосовыми помощниками, и расширяющийся ассортимент электроники умного дома. Например, год назад в Европе на одно домохозяйство в среднем приходилось чуть больше 17 подключенных к интернету устройств.

Ценность и важность категории подтверждают и российские производители. «Яндекс» недавно выпустил новую флагманскую колонку «Станция Макс» с поддержкой протокола Zigbee и сразу целый набор датчиков. Решение хорошо показало себя во время тестирования.

Сенсоры движения, температуры, протечки, открытия дверей и окон, а также беспроводная умная кнопка выполняли свою задачу исправно и строго в соответствии с теми сценариями, которые я для них создавал.

К примеру, датчик температуры подсказывал, когда лучше охладить помещение. За работой или домашними делами не замечаешь постепенно нарастающую температуру, а вместе с ней и спертость воздуха. Позже и вовсе удалось добавить в сценарий автоматическое включение кондиционера.

Беспроводную кнопку можно назначать на массу любых действий, но я превратил ее в дверной звонок. Мелодию или, как в моем случае, джингл, а затем желаемую фразу может проигрывать любая колонка с «Алисой». А могут и сразу несколько или все из тех, что у вас есть. Правда, о том, что кто-то пришел, я узнавал еще раньше звонка с помощью датчика движения в коридоре.

Кроме фирменных сенсоров «Яндекс» может подключать массу сторонних датчиков и устройств умного дома. Но велика вероятность, что соединение не всегда будет успешным с первого раза. К примеру, «Станция Макс» с поддержкой протокола Zigbee так и не распознала родные датчики. Собрать их в системе умного дома удалось только с помощью еще одного гаджета «Яндекса» — «Хаба». Но при этом он позволяет взаимодействовать с более старыми моделями колонок.