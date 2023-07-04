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Герои России и дети участников СВО в Татарстане получат свыше 2 тысяч бюджетных мест в вузах

В этом году для Героев РФ и детей участников специальной военной операции (СВО) предусмотрели 2,1 тыс. бюджетных мест в татарстанских вузах, что составляет 10% от их общего числа. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас более 21 тыс. бюджетных мест.… Можно сразу сказать - 2 100 мест», - сказал он.

Помимо Героев РФ и детей участников спецоперации по отдельной квоте в вузы Татарстана могут поступать лица, награжденные тремя Орденами Мужества и правоохранителей, которые участвовали в СВО.

"Ъ-Казань"

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