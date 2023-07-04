Банк России выпустил монету в честь 300-летия Екатеринбурга

Серебряная монета с надписью «Екатеринбург 300» вышла в обращение 4 июня тиражом в 5 тыс. экземпляров, сообщил Центробанк.

Номинал монеты — 3 руб., она входит в коллекцию «Города». На ней изображены здание администрации и панорама города, а также герб Екатеринбурга и силуэт ящерицы. Изображение нанесено особо технологичным способом, за счет которого удается создать матовый детальный рисунок на зеркальной поверхности. Тираж монеты — 5 тыс. штук.

«Увековеченное историческое событие, символика Екатеринбурга на чеканных монетах становится частью наследия, которое затем бережно хранят нумизматы»,— прокомментировал выпуск монеты глава города Алексей Орлов.

До конца 2023 года Банк России планирует выпустить банкноту номиналом в 5 тыс. руб. с достопримечательностями Екатеринбурга. Ранее ЦБ выпустил монету к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Анна Капустина

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