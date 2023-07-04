Застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Общее собрание акционеров строительной компании АПРИ «Флай Плэнинг» приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

За решение не объявлять и не выплачивать дивиденды акционеры проголосовали единогласно 3 июля. Большая часть прибыли компании за 2022 год (131,6 млн руб.) останется в ее распоряжении, 5,8 млн руб. направят в резервный фонд общества.

Также акционеры переизбрали совет директоров АПРИ «Флай Плэнинг». В него вошли совладелец компании Александр Букреев, гендиректор Владимир Савченков и другие.

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