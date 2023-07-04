В Ростове 16-летнего юношу осудили на шесть лет колонии за попытку поджога военкомата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 16-летнего участника международной организации «Маньяки. Культ убийств» (запрещена в России) виновным в попытке совершения теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области

По данным правоохранителей, летом прошлого года юноша был задержан в Ростове при попытке поджога военкомата. Для воплощения задуманного с собой у него было 14 бутылок зажигательной смеси. В целях совершения преступления молодой человек прибыл из Красноярска.

«Задание на совершение теракта радикал получил от украинского нациста Егора Краснова, основателя и лидера вышеназванного движения, действующего под контролем СБУ»,— сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Задержанному были предъявлены обвинения по ч.3 ст.30 (покушение на преступление) ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт). По решению суда, отбывать наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет несовершеннолетний отправится в колонию общего режима.

Анастасия Назарова