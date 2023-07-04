В Казани реконструкция очистных сооружений выполнена почти на 65%

Работы по реконструкции казанских биологических очистных сооружений выполнены почти на 65%. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В данный момент рабочие построили и обновили 27 строений. Первый этап реконструкции сооружений почти завершен. При этом параллельно стартовал уже второй этап. Рабочим предстоит обновить и построить еще 11 зданий.

Напомним, реконструкция сооружений началась в 2021 году. Ее планируют заключить в 2024-м. За счет выполненных работ очистные сооружения будут принимать 650 тыс. куб. м вод ежесуточно вместо сегодняшних 450 тыс. кубометров, а качество возвращаемой в Волгу воды улучшится благодаря новому оборудованию и технологиям.

"Ъ-Казань"