Путин сообщил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШГУ РАНХиГС). В ходе мероприятия глава государства заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Во время прошедшей в Екатерининском зале Кремля встречи Владимир Путин пообщался с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

Один из участников мероприятия, заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан, в завершение своего выступления отметил: «Уверен, что мы победим (в военной операции на Украине и геополитическом противостоянии с недружественными странами.— ''Ъ'')». «В этом даже сомнений нет»,— ответил на эту реплику господин Путин.

Высшая школа государственного управления РАНХиГС создана в 2013 году. Подразделение обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров для системы государственного управления, формирует и развивает кадровые резервы всех уровней.

Александр Кислов