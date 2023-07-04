В Ярославском районе обнаружили могильник скота

Под селом Богослов в Ярославской районе в вырытой яме обнаружены останки погибших животных. Видео появилось в соцсетях, информацию подтвердили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Жесть Ярославля» / «Вконтакте» Фото: «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»

В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлен земельный участок с вырытой канавой, в которую сливают отходы жизнедеятельности скота, а рядом организована несанкционированная свалка, в том числе с останками погибших животных. По словам очевидца, канава идет в сторону реки Пахма. В региональном департаменте охраны окружающей среды «Ъ-Ярославль» сообщили, что на место планируется выехать для обследования.

«В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, на котором размещены отходы. Информация в части размещения трупов животных направлена в департамент ветеринарии Ярославской области и Управление Роспотребнадзора для рассмотрения в рамках имеющихся полномочий»,— сообщили в департаменте.

Алла Чижова