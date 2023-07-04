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В Саратове скончался бывший руководитель завода «Тантал»

В минувшее воскресенье, 2 июля, в возрасте 89 лет умер лауреат Государственной и Ленинской Премии СССР, премии Совета Министров СССР, кандидат технических наук, руководитель научно-производственного комплекса ПАО «Тантал» Самуил Брук. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Господин Брук проработал на заводе больше 60 лет. «Создание ЗРК С-75, опередившего время, было бы невозможным без деятельного участия Самуила Брука, в то время молодого начальника сборочного цеха 18. Все дальнейшие годы освоения новейших разработок проходило при его непосредственном участии и руководстве», — говорится в релизе. Чиновники уточняют, что покойный также участвовал в создании зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, авианосца «Адмирал Кузнецов», бортовых радиолокационных систем истребительной и штурмовой авиации, станций противоракетной обороны.

Процесс банкротства завода «Тантал» стартовал в 2018 году. Предприятие задолжало множеству кредиторов и сотрудников, которым не платили зарплаты. Арбитражный суд Саратовской области признал акционерное общество банкротом.

Дарья Васенина

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